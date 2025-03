Brandsatz und Wildschweinkopf: Angriff auf Einfamilienhaus in Massen

Unbekannte haben in Massen (Elbe-Elster) ein Einfamilienhaus mit einem Brandsatz angegriffen. Das teilte die Polizeidirektion Süd am Montag mit. Vor Ort stießen die Beamten auch auf einen abgetrennten Wildschweinkopf.

Der Brandsatz hatte das Haus den Angaben zufolge am Sonntagabend in der Nähe eines Fensters getroffen, war anschließend aber ohne Fremdeinwirkung erloschen, so ein Polizeipressesprecher. Neben einem beschädigten Fensterrollo entstanden keine weiteren Schäden.

Den abgetrennten Wildschweinkopf fanden Polizisten auf dem Zaun des Grundstücks. Weil in dem Haus Menschen syrischer Nationalität wohnen, ermittelt nun auch der Staatsschutz zu einem möglichen politischen Motiv.