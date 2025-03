Ein 69 Jahre alter Mann ist nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) am Wochenende ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Montag bestätigte, soll es zuvor eine Explosion im Keller des Hauses gegeben haben.

Das Haus geriet demnach nach der Explosion am Sonntagmorgen in Brand. Ob der Mann von der Explosion oder dem anschließenden Feuer folgenschwer verletzt wurde, ist noch nicht klar. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn noch schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, dort starb er an seinen Verletzungen. Seine 68 Jahre alte Ehefrau blieb unverletzt, kam zur Kontrolle aber ebenfalls in eine Klinik.

Das Haus konnte zwar von der Feuerwehr gelöscht werden, gilt nun aber als einsturzgefährdet. Es soll stabilisiert werden, erst dann könne auch der Brandort untersucht werden. Die Ursache für die Explosion ist entsprechend noch unklar.