Micha Zeesen Donnerstag, 13.03.2025 | 18:12 Uhr

Das hat nichts mit Rechtspopulismus oder sonst was zu tun.

Nach meinem Empfinden ist entscheidend wo die Tat passiert. Wenn in mein Haus eingebrochen wird, aber der Täter in Berlin gemeldet ist, ist das keine Brandenburger Straftat. Ohne Worte.