Fahrgäste der vielbefahrenen Regionalbahn-Linie RE1 müssen sich zwischen Berlin und Potsdam in den kommenden zwei Wochen auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten fahren ab Freitagabend bis Mittwoch, 19. März keine Züge zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und Berlin-Wannsee, wie die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) mitteilte, die die Strecke betreibt. Vereinzelt fahren die Bahnen demnach auch nicht zwischen Zoologischer Garten und Ostbahnhof.

Bis Sonntag, 9. März entfallen in den Nachtstunden zudem auch einzelne Züge zwischen Groß Kreutz und Wannsee. In der Nacht zu Dienstag, 11. März fallen ebenfalls einzelne Züge in den Nachtstunden zwischen Werder (Havel) und Wannsee aus.

Laut Odeg wird die gesamte Zeit über zwischen Groß Kreutz beziehungsweise Werder (Havel) und Wannsee ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.