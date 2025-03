Gasleitung bei Bauarbeiten in Niemegk beschädigt

Bei Bauarbeiten an einer neuen Kita in Niemegk (Potsdam-Mittelmark) ist am Montagmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Das teilte die Stadt Niemegk mit. Ein Bagger habe die Gasleitung beschädigt, weil sie im Plan falsch eingezeichnet war, erfuhr der rbb vor Ort.

Es tritt den Angaben zufolge Gas aus. Es sei daher ein 250 Meter großer Sperrkreis eingerichtet worden, hieß es weiter. Der Netzbetreiber NBB ist vor Ort. Die Stadt geht davon aus, dass die Reparatur bis circa 16 Uhr dauern wird.