Die Arbeitslosigkeit ist etwa zwei Prozent höher als im Brandenburger und auch gesamtdeutschen Durchschnitt (8,6 Prozent, Stand Februar 2025). Die Schulabbrecherquote ist ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Genau wie die Anzahl der unbesetzten Ausbildungsplätze zu Beginn des Ausbildungsjahres. Knapp 40 Prozent der Prignitzer:innen wählte bei der Bundestagswahl Ende Februar die AfD. Was für einen Eindruck kann man von der Gegend bekommen, wenn man einen Tag dorthin ausflügt und mit ein paar Menschen ins Gespräch kommt? Wie lebt es sich für sie in der Prignitz?

Wenn die Äcker so weit reichen, dass die Horizontlinie sich zu wölben beginnt, dann erreicht das Berliner Auge, das von so viel Weitblick fast schmerzt, die Prignitz. Die Prignitz – ein Landkreis, der viele vorteilhafte Statistiken von hinten und viele unvorteilhafte Statistiken vorne anführt.

Angekommen in Perleberg, einer Ortschaft, die mit 12.000 Einwohner:innen in der Prignitz zu den größeren zählt, treffen wir Maren Stary Pey, Teamleiterin bei der Arbeitsagentur für den Landkreis Prignitz. Stary Pey, weinrot gefärbte Haare, wie so viele hier in der Prignitz, zählt Argumente auf, wieso die Vermittlung von Stellen an die Arbeitskräfte in der Region so kompliziert ist.

In die Elbdörfer gebe es keine oder nur sehr schlechte Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weshalb dort wenig junge Menschen in den Restaurants und Hotels arbeiten wollen. Manche Jobs in der Produktion erforderten einen so hohen Grad an Spezialisierung, den dann doch nicht viele Menschen hätten. Und es sei nicht nur das Stellenangebot, was unattraktiv sei, sondern vor allem auch das nicht vorhandene Freizeitangebot, sagt sie. Vor allem für junge Leute.

Was ihre Statistiken und Argumente nicht einpreisen: Einige Menschen geben ihrem Leben in der Prignitz trotz aller Strukturschwäche die volle Punktzahl. Dazu gehört auch sie selbst. "Ich bin absoluter Prignitzer und ich würde niemals woanders hinziehen", sagt sie.