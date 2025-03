Mit dem Start der Waldbrandsaison am 1. März haben Brandenburg und Sachsen-Anhalt eine Zusammenarbeit vereinbart, um Brände länderübergreifend rasch zu erkennen. Die Forstbehörden beider Länder können Sensordaten aus der Waldüberwachung nun gemeinsam nutzen, wie das Agrar- und Forstministerium in Potsdam mitteilte.

Brandenburg hat den Angaben zufolge landesweit insgesamt 106 Sensoren im Einsatz, um Waldbrände früher zu erkennen. In Sachsen-Anhalt werden laut Ministerium in den Gebieten mit einem hohen Waldbrandrisiko insgesamt 16 Sensoren eingesetzt.

Die Datenübertragung zwischen den Sensorstandorten in den brandenburgischen Wäldern und den Waldbrandzentralen in Wünsdorf (Teltow-Fläming) und Eberswalde (Barnim) erfolgt über ein Richtfunknetz, in das jetzt auch die Standorte in Sachsen-Anhalt eingebunden sind. Eine Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Sachsen gibt es bereits seit zehn Jahren. Generell gilt: Je schneller ein Waldbrand erkannt und der Brandort durch eine Kreuzpeilung bestimmt werden kann, desto zügiger können die Einsatzkräfte alarmiert werden.

"Waldbrände machen nicht Halt an den Landesgrenzen", sagte Forstministerin Hanka Mittelstädt (SPD): "Die Kooperation zwischen den Bundesländern trägt entscheidend dazu bei, Brände möglichst kleinzuhalten."