Inzwischen ist das Bad wieder aufgebaut. Am Mittag um 12 Uhr soll es wieder öffnen, wie das Schwimmbad selbst bekannt gab.

Das Sport- und Erlebnisbad "Aquarium" in Schwedt (Uckermark) öffnet am Montag nach mehr als drei Jahren wieder. Im Sommer 2021 war das Dach des Sportbades eingestürzt.

Schwedter Schwimmbad "Aquarium" geht im März wieder in Betrieb

Grund für den Einsturz des Dachs waren laut der Stadt Schwedt falsche Berechnungen von tragenden Bauteilen in der Statik vor über 20 Jahren. Zu Schaden gekommen war aber niemand. Das Bad war zu dem Zeitpunkt geschlossen. An das Sportbad schließt ein Spaßbad mit Strudel, Rutschen und Nichtschwimmerbereichen direkt an.

Insgesamt haben der Wiederaufbau und die Sanierung des Spaßbereichs nach Angaben der Stadt rund zehn Millionen Euro gekostet. Das "Aquarium" hat eigenen Angaben zufolge ab dem 1. April wieder täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.