Seit mittlerweile einem Jahr gab es im Spree-Neiße-Kreis keinen neuen Fall der Afrikanischen Schweinepest mehr. Das Landwirtschaftsministerium hat daher das letzte der ursprünglichen elf Kerngebiete in Brandenburg aufgehoben.

Demnach wurde vor etwa einem Jahr, am 29. März 2024, im Kerngebiet 6 der letzte ASP-Fall festgestellt. Die seitdem erfolgten Schutzmaßnahmen haben laut dem Landwirtschaftsministerium gewirkt, so dass das Kerngebiet mitsamt der umliegenden Weißen Zone wieder aufgehoben werden konnte.

Brandenburg fährt die Schutzvorkehrungen gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) weiter zurück. Im Landkreis Spree-Neiße sei das letzte bestehende Kerngebiet im Land aufgehoben worden, teilte das Umweltministerium am Montag mit.

Im November wurde das ASP-Virus in Oberhavel entdeckt, seitdem nicht noch einmal. Der Kreis hat seine Sperrzone und die Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest mit Erlaubnis der EU aufgehoben.

Die Weiße Zone stellt dabei den Pufferbereich dar, in dem präventive Maßnahmen und regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Durch die Aufhebung enden auch die Einschränkungen für die Land- und Forstwirtschaft.

Trotz der Aufhebung bestehen in Brandenburg weiterhin Sperrzonen, die von der EU vorgegeben sind. Sie befinden sich größtenteils in den Landkreisen mit einer Grenze zu Polen. Erst vor wenigen Tagen war bei einem Wildschwein im Landkreis Märkisch-Oderland die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Das ASP-Aufkommen sei insbesondere in Polen noch recht stark, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

Im Spree-Neiße-Kreis werden in den kommenden Monaten auch weiterhin gezielt Wildschweine gejagt. Und auch die Schutzzäune bleiben in den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und der Uckermark sowie entlang der deutsch-polnischen Grenze bestehen.