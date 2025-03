Die mutmaßliche Tat sollte am Montag stattfinden, deshalb habe die Schule Polizei, Eltern und Schüler verständigt, so der Sprecher. Es seien die Taschen der Schüler kontrolliert worden. Gefunden wurde aber nichts.

An der Berufsorientierenden Oberschule Spremberg (Spree-Neiße) hat es am Montagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben. Grund war die Äußerung eines 15-Jährigen in einem Klassenchat, die als Androhung einer Gewalttat verstanden werden kann, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Den genauen Wortlaut der Chatnachricht könne er nicht zitieren.

Lehrerinnen an Schule in Spremberg werden diskriminiert und beleidigt

Der Leiter des Staatlichen Schulamtes in Cottbus, Uwe Mader, bestätigt den Vorfall, über den die Lausitzer Rundschau zuerst berichtet hatte. Man nehme die Sache ernst, die Schulleitung habe umsichtig gehandelt. Ein Teil der Eltern habe ihre Kinder zu Hause behalten. Mader vertraue auf die Ermittlungen der Polizeibeamten.

Die Polizei kennt den Verfasser des Chateintrages. Das bestätigte sie gegenüber dem rbb. Gegen ihn werde nun wegen der Androhung einer Straftat ermittelt.

Bereits vor dem Vorfall am Montag war die Spremberger Schule aufgrund von Gewalt in den Fokus geraten. Ende Februar griff ein Schüler eine Lehrerinnen dort körperlich an. Wenige Wochen später wurden anonyme Vorwürfen über Beleidigungen und Diskriminierung zwischen Lehrkräften und Schülern an der Schule laut.