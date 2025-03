Das Forschungsprojekt "SpreeWasser:N" untersucht, wie extremen Wetterereignissen in Berlin und Brandenburg begegnet werden kann. Ein Teil des Projekts hat sich jetzt mit dem Wassermangel in Südbrandenburg beschäftigt - und Lösungen gefunden.

Konkret geht es um die künstliche Grundwasseranreicherung. Dabei soll überschüssiges Wasser, zum Beispiel aus Starkregenereignissen oder längeren Regenperioden, abgefangen und in den Boden - genauer: in unterirdische Grundwasserleiter - gebracht werden. Dazu sollen die Fließe, die kleinen Seitenarme der Spree, angezapft werden.

Platz für die zusätzlichen Wassermassen gibt es im Untergrund reichlich: Das untersuchte Areal, das Einzugsgebiet der Unteren Spree im Süden Brandenburgs, zählt zu den trockensten Gebieten Deutschlands. Seit der Jahrtausendwende sei der Grundwasserspiegel um bis zu drei Meter gesunken, so die Forschenden.

Für die Technologie würde laut Studie aber nur ein Drittel der untersuchten Fläche zwischen der Hauptstadt und dem Spreewald tatsächlich in Frage kommen. Nur dort, wo kontinuierlich und in ausreichender Menge Wasser im Untergrund fließt, mache ein Brunnen für die Einspeisung Sinn.

Außerdem sollten Landwirte oder Wasserversorger laut Studie eine Fördermöglichkeit in der Nähe haben. Denn sie sind die potentiellen Nutzer der gespeicherten Wassermassen. Gewisse Wasserschutzzonen, belastete Flächen oder städtische Gebiete, wurden unter anderem bereits zu Beginn der Untersuchung ausgeschlossen. Zudem muss ein gewisser Abstand zu Seen und Flüssen gehalten werden, damit das Wasser nicht in diese Gewässer zurückfließt. Damit würden hauptsächlich Waldflächen in Frage kommen, so die Ergebnisse.