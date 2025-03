Jolanthe Berlin Montag, 03.03.2025 | 13:16 Uhr

Das wurde ja auch mal Zeit für die Altkennzeichen in Teltow-Fläming. Traurig, dass es überhaupt so lange gedauert hat.

Die leider zu üblichen Bedenkenträger, diesmal in der Kreisverwaltung, haben das alles schön in die Länge gezogen. Ich vermute, um sich wichtig zu machen.



Was die Menschen in TF wollen, hat wieder mal keinen interessiert. Dabei waren andere Brandenburger Landkreise schon viel weiter und haben die alten Kennzeichen längst reaktiviert.