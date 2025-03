Trotz der leicht steigenden Zahlen an Freiwilligen wurden in den letzten Monaten die Forderungen nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht lauter. Experten gehen davon aus, dass dies aufgrund der unsicheren weltpolitischen Lage notwendig sei, damit die Bundeswehr sich so aufstellen könnte, dass sie in Zukunft für einen Verteidigungsfall besser gerüstet sei. Ohne die Wehrpflicht wäre das nicht leistbar, erklärte der Brandenburger Militärhistoriker Sönke Neitzel in der vergangenen Woche in rbb24 Brandenburg aktuell. "Die Bundeswehr hat ein Personalproblem und wird uns nur verteidigen können, wenn wir irgendeine Form der Wehrpflicht wieder einführen. Welche Form, darüber kann man diskutieren", so Neitzel.

Es gibt aber auch Stimmen gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Der Geschäftsführer des Landesjugendrings Brandenburg, Björn Schreiber, sagte Antenne Brandenburg am Sonntag, die Wehrpflicht würde der Motivation junger Menschen entgegenstehen, sich freiwillig in der Gesellschaft zu engagieren. Statt über die Wehrpflicht nachzudenken, sollten bestehende Freiwilligendienste wie das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang fordert er auch eine Erhöhung der Taschengelder in Freiwilligendiensten auf Bafög-Niveau.