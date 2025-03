Nach der Gewaltattacke mit zwei Toten im Januar in Casekow (Uckermark) soll der 27 Jahre alte Tatverdächtige perspektivisch in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Es hätten sich gegenüber einem Gutachter Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Mannes gezeigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Neuruppin am Montag.

Der ursprüngliche Untersuchungshaftbefehl wurde deshalb in einen sogenannten Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus umgewandelt.