Die Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft CFM in Berlin sind am Donnerstag und Freitag erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Dieser sei ein weiteres Warnsignal an die Geschäftsführung der CFM (Charité Facility Management) und alle Verantwortlichen in der Eigentümerkette - von der CFM über die Charité bis zum Land Berlin, erklärte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag. Es sei an der Zeit, den Beschäftigten ein Angebot auf der Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst vorzulegen.

Dieser gilt für die Beschäftigten der Charité, aber nicht für die der Tochtergesellschaft CFMt, die unter anderem für Krankentransporte und Reinigung zuständig sind.