In Berlin gibt es am Frauentag viele Demonstrationen, es werden tausende Teilnehmende erwartet. Teilweise geht es um mehr als Gleichberechtigung der Geschlechter, einige Themen spalten die Demonstranten.

Die größte Demonstration zum Internationalen Frauentag in Berlin ist am Samstagmittag in Kreuzberg gestartet. Ein Bündnis aus feministischen Initiativen, Gewerkschaften und Verbänden hat dazu aufgerufen. Demonstriert wird gegen Kürzungen, Gewalt und für sexuelle Selbstbestimmung.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit rund 800 Einsatzkräften in der Stadt unterwegs, um die Demonstrationen zu begleiten. Es gibt an zahlreichen Stellen Sperrungen und Verkehrseinschränkungen.

Weil Teile der linken Szene als zerstritten gelten, etwa über den Nahost-Konflikt, werden Teile auf unterschiedlichen Demonstrationen erwartet . Die Demonstration in Prenzlauer Berg beispielsweise hat explizit auch den Kampf gegen Antisemitismus in ihrem Aufruf. Eine Demonstration am späten Nachmittag in Kreuzberg hingegen wird von pro-palästinensischen Gruppen unterstützt und weist explizit darauf hin, Israel- oder Deutschlandflaggen seien unerwünscht, Palästinaflaggen hingegen erwünscht, denn diese stünden nicht nur für einen Staat, sondern für eine "revolutionäre Praxis".

In Kreuzberg, aber auch in Schöneberg, Neukölln oder Prenzlauer Berg gibt es weitere Kundgebungen und Aufzüge, darunter eine Fahrraddemo. Insgesamt sind zehn Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen zu Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Frauenrechte und sexuelle Selbstbestimmung angemeldet. Am S-Bahnhof Schönhauser Allee gibt es ebenfalls eine größere Demonstration, hier wurden bis zu 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet.

Auch in Brandenburg wird der Frauentag begangen. Hier ist er anders als in Berlin kein gesetzlicher Feiertag. In Potsdam ist eine queerfeministische Protestaktion geplant, zudem wird der Auftakt der Brandenburgischen Frauenwoche am Alten Markt gefeiert. Unter dem Motto "Women in Exile and Friends" soll vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt protestiert werden - gegen Rechtsruck, Rassismus und Abschiebungen.

Neben Demonstrationen gibt es in der Region auch zahlreiche Veranstaltungen und Angebote von Institutionen. So findet in Berlin beispielsweise ein gemeinsames Fastenbrechen für Frauen in fünf Moscheen statt.