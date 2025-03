Vor allem junge Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte sind von Hass im Netz betroffen. Was man gegen Hasskommentare tun kann und warum es sich lohnt, Hass zu widersprechen, erklärt Claudia Otte, Betroffenenberaterin bei "Hate Aid".

Claudia Otte: Wir bezeichnen Hass im Netz als digitale Gewalt, zu der viele Phänomene gehören und auch immer wieder neue hinzukommen. Wir verstehen darunter einmal die schriftliche digitale Gewalt, wie Hatespeech, also Kommentare oder Hassnachrichten. Dann auch Formen wie Cyberstalking oder Hacking. Und was immer größer wird, ist die bildbasierte digitale Gewalt wie Deep Fakes.

Unsere Beratungen können alle Menschen in Anspruch nehmen, die selbst keine digitale Gewalt verbreiten. Wir sehen aber, dass nicht alle Menschen gleich betroffen sind. Es sind vor allem Personengruppen, die auch im realen Leben häufig von Diskriminierung und Hass betroffen sind, wie zum Beispiel Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus der LGBTIQ-Community, Menschen, die sich in der Öffentlichkeit für bestimmte Themen einsetzen, die kontrovers diskutiert sind.

Warum sind es vor allem junge Frauen und Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund, die von digitaler Gewalt betroffen sind?

Das lässt sich darauf zurückführen, dass Frauen generell auch im analogen Leben einfach häufig angegriffen werden. Das hat sicherlich auch mit patriarchalen Strukturen zu tun, in denen wir immer noch leben. Frauenhass und Antifeminismus sind noch tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Das hat mit misogynen Strukturen [Anm. der Redaktion: frauenfeindlich] zu tun, die immer noch in unserer Gesellschaft gelebt werden.