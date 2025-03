Wildpark Schorfheide - Ausgebüxte Elchkuh Olga bleibt nach vermeintlicher Sichtung verschwunden

Do 13.03.25 | 17:46 Uhr

Audio: Antenne Brandenburg | 13.03.2025 | O-Ton: Imke Heyter | Bild: dpa/Patrick Pleul

Im Dezember verschwunden und noch nicht gefunden: Die aus einem Wildpark ausgebüxte Elchkuh Olga wird immer noch gesucht. Laut der Wildpark-Chefin soll sie noch in Brandenburg sein. Nun wurde sie vermeintlich woanders gesichtet.

Fast drei Monate nach ihrer Flucht gibt es keine eindeutigen Hinweise auf den Verbleib von Elchkuh "Olga". Das zweijährige Tier war kurz vor Weihnachten aus dem Wildpark Schorfheide bei Groß Schönebeck (Barnim) ausgebüxt. Laut Wildpark-Leiterin Imke Heyter befindet sich Olga weiterhin in der Nähe des Wildparks. "Alle Meldungen, die wir hatten, waren im Umkreis von 20 bis 25 Kilometern", sagte sie dem rbb am Donnerstag. "Deswegen gehen wir davon aus, dass Olga sich nach wie vor in der Schorfheide aufhält."

Olga mit Elchbullen verwechselt

In den vergangenen Tagen filmte eine Frau bei Penkun im Süden von Mecklenburg-Vorpommern ein Tier in der Nähe der Autobahn 11. Das Tier sah aus wie eine Elchkuh, wie der "Nordkurier" berichtete, war laut Wildpark-Chefin Heyter ein anderes Tier. "Olga ist nicht der Elch, der regelmäßig an der A11 in Richtung Polen gesehen wird", sagte sie. Das Tier könne nicht gleichzeitig in der Schorfheide und 70 Kilometer nördlich davon gesichtet werden. Ein Grund für die vermeintlichen Sichtungen liefert die Natur: "Sämtliche Elchbullen – und davon haben wir ja ein paar in Brandenburg – haben um diese Jahreszeit kein Geweih", erklärte Heyter. Einmal im Jahr nach der Paarungszeit im Winter werfen Elchbullen genau wie alle anderen Hirsche ihr Geweih ab, das sich laut Heyter in den folgenden acht Monaten neu bildet. So seien bereits bekannte Elchbullen als Olga identifiziert worden, "obwohl sie keine Elchkühe sind."

Elche können sehr schnell laufen

Zwei Sichtungen von Elchen hat der Landesbetrieb Forst in Brandenburg in diesem Jahr bereits registriert, beide in der Uckermark. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 32 Meldungen, wie der Landesbetrieb auf rbb-Anfrage mitteilte. Zu den gesichteten Elchen zähle Olga nicht. Olga wurde am 17. Dezember vergangenen Jahres aus einem Safaripark in Dänemark nach Groß Schönebeck gebracht. Wenige Stunden nach ihrer Ankunft sprang sie über einen etwa drei Meter hohen Zaun. Nach der Flucht begaben sich Mitarbeiter des Parks, der Polizei und anderer Behörden auf die Suche. Zahlreiche Hinweise sind den Angaben zufolge seitdem eingegangen, doch die Suche bleibt erfolgslos. Falls Olga gefunden wird, soll sie nicht in die Schorfheide zurückkehren. Stattdessen will man sie in einem Wisentgehege bei Hannover ansiedeln, wo ihr Vater bereits lebt. Elche sind die größten lebenden Hirsche. Ein Elch kann nach Angaben des Wildparks Schorfheide eine Schulterhöhe von 2,30 m erreichen und bis zu 650 Kilogramm wiegen. Nur männliche Tiere tragen im Herbst und Winter ein Geweih, das im Winter abeworfen wird. Sie ernähren sich von Pflanzen und können sehr gut riechen und hören. Ein Elch kann bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell laufen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 13.03.2025, 15:40 Uhr