Der Kageler Elsensee in der Gemeinde Grünheide (Oder-Spree) hat wieder seine übliche Höhe erreicht. In den vergangenen Dürrejahren war dort der Pegel um mehr als 1,60 Meter gesunken. Viele Menschen machten sich große Sorgen, dass der 18 Hektar große See komplett austrocknen könnte.

"Wir sind froh, dass der Wasserstand so ist, wie er immer sein musste", sagte Reinhard Aster von der Anwohner-Initiative zur Rettung des Elsensees am Freitag dem rbb. Grund für die Erholung des Sees sei sprudelndes Wasser: Der einzige Zufluss des Sees führt seit mehreren Monaten wieder Wasser, so Aster. Mit Tausenden Litern Wasser hat das Mühlenfließ demnach seit vergangenem Herbst den Elsensee gespeist.