Weltkriegsbombe in Elsterwerda erfolgreich entschärft

So 02.03.25 | 11:28 Uhr

In einem Industriegebiet in Elsterwerda (Elbe-Elster) ist am Sonntagvormittag eine 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Zünder konnte entfernt und anschließend gesprengt werden. Das teilte die Bürgermeisterin der Stadt, Anja Heinrich (CDU), dem rbb mit.