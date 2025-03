In Berlin ging die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder innerhalb von zehn Jahren von knapp 612.000 auf knapp 449.000 Ende 2024 zurück. In Brandenburg sanken die Mitgliederzahlen im gleichen Zeitraum von gut 373.000 auf gut 297.000 und im sächsischen Teil der Landeskirche von knapp 37.000 auf knapp 29.000 Protestanten. Zehn Jahre zuvor gehörten der gesamten Landeskirche noch gut eine Million Menschen an.

Dass Menschen in solcher Zahl keine Beheimatung in der evangelischen Kirche mehr für sich sähen, "rüttelt uns schon lange auf und kann niemanden kaltlassen", sagte die evangelische Pröpstin Christina-Maria Bammel. Ziel müsse bleiben, dass Menschen in der Kirche Halt und Orientierung fänden. Sie müssten sich selbstwirksam und verantwortlich in Projekte und Themen der Kirche einbringen können, professionell begleitet werden an den Wendepunkten des Lebens sowie Beistand in ihren Sorgen und in Not erfahren.