Beginn der christlichen Fastenzeit - Was es mit dem Fasten auf sich hat

Mi 05.03.25 | 06:21 Uhr

Bild: Picture Alliance/Sebastian Gollnow

Seit Jahrhunderten fasten Menschen in aller Welt. In der christlichen Religion ist die Fastenzeit vor Ostern eine wichtige Tradition. Inzwischen ist der freiwilige Verzicht - auf Essen, auch auch Plastik oder Handys - bei vielen ein angesagter Trend.

Die christliche Fastenzeit startet am Aschermittwoch und endet in der Osternacht. Auch wenn sie einst religiös geprägt war, fasten viele Menschen heute aus gesundheitlichen oder psychologischen Gründen. Die Idee des bewussten Verzichts und der Selbstdisziplin hat sich vom kirchlichen stark in den weltlichen Bereich verschoben – bleibt aber eine Zeit der Reflexion und Veränderung.

Schon Jesus fastete in der Wüste

Dabei ist das Fasten eine uralte Tradition. Schon Hippokrates (460–370 v. Chr.) empfahl Fasten zur Gesundheitsförderung. Auch Pythagoras verlangte von seinen Schülern, vor Prüfungen zu fasten, um den Geist zu schärfen. Und auch Jesus soll 40 Tage in der Wüste gefastet haben. So soll er sich - nachzulesen in den Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas - geistlich auf sein künftiges öffentliches Wirken vorbereitet haben. Währenddessen habe er, so die Überlieferungen, drei Versuchungen des Teufels widerstanden. Auch die Frühchristen sollen gefastet haben, bevor sie wichtige Entscheidungen trafen. Im 2. Jahrhundert war es üblich, am Karfreitag und Karsamstag zu fasten. Im 4. Jahrhundert entstand die heute bekannte 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Und im 6. Jahrhundert legte Papst Gregor der Große die Regeln für das Fasten in der römischen Kirche fest. Für heutige Katholiken gibt es mit Aschermittwoch und Karfreitag nur noch zwei verbindliche Fasten- und Abstinenztage: An ihnen sollen die Gläubigen nur eine Mahlzeit pro Tag sowie zwei kleine Stärkungen zu sich nehmen. Außerdem sollen Katholiken freitags kein Fleisch essen - und zwar das ganze Jahr über.

Evangelische Kirche ohne feste Fastenregeln

Die evangelische Kirche hatte und hat keine festen Fastenregeln. Seit den 1980er Jahren gibt es aber die freiwillige Initiative "Sieben Wochen ohne" - wer will, verzichtet auf bestimmte belastende Dinge. Sieben Wochen sind letztlich dann auch 40 Tage. In diesem Jahr steht die Fastenaktion unter dem Motto "Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik". Es handelt sich dabei aber nicht um religiöses Fasten im engeren Sinne, sondern um eine Zeit der Reflektion. Alte Gewohnheiten sollen hinterfragt und neue Perspektiven eingenommen werden.

Fasten im Islam, Judentum und Hinduismus ebenfalls weit verbreitet

Auch in anderen Religionen spielt das Fasten eine große Rolle. So überlappt sich in diesem Jahr der muslimische Fastenmonat Ramadan mit der christlichen Fastenzeit. Im Unterschied zu dieser richtet sich das Datum des Ramadan nach dem islamischen Mondkalender und er dauert in etwa 30 Tage. Musliminnen und Muslime fasten von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang und verzichten dabei auf Getränke und Nahrung, aber auch auf Rauchen oder Sex. Das Fasten gehört zu den fünf Säulen des Islam und endet mit einem Fest des Fastenbrechen (Eid al-Fitr/ Zuckerfest). Im Judentum gilt Jom Kippur als strengster Fastentag, an dem weder Essen noch Trinken gestattet sind. Auch im Hinduismus existieren zahlreiche Fastenregeln, beispielsweise nehmen Gläubige nehmen an Vollmond- und Neumondtagen keine Nahrung zu sich.

Fasten ist heute noch angesagt - oft gesundheitliche Gründe

Inzwischen fasten viele Menschen aber eher aus gesundheitlichen als aus religiösen Gründen. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit halten 72 Prozent der Deutschen das Fasten aus gesundheitlichen Gründen für sinnvoll. Das Fasten als ein eher gesellschaftliches Phänomen ist damit auch stärker Trends unterworfen. Es gibt beispielsweise Detox-Kuren, Schweige- oder Basenfasten-Angebote – viele Menschen verzichten auch auf Alkohol, Zucker oder Medien. Das Fastenwandern beispielsweise gilt als Detox für Körper und Geist. Oftmals gibt es aber noch immer spirituelle Elemente. Viele verzichten in der Fastenzeit auf übermäßigen Konsum und legen ihren Fokus auf Meditation und innere Einkehr.

Die 40 ist eine symbolische Zahl in der Bibel

Die Zahl 40 – die Fastenzeit dauert so viele Tage - ist in der Bibel mehrfach mit den Themen Prüfung, Reinigung oder Vorbereitung verbunden. So soll die Sintflut laut Moses 40 Tage und Nächte gedauert haben, Das Volk Israel soll 40 Jahre durch die Wüste gewandert sein, bevor es ins Gelobte Land kam. Und Moses soll 40 Tage auf dem Berg Sinai gefastet haben, bevor er die Zehn Gebote empfing. Glaubt man dem "Guinness-Buch der Rekorde" dann dauerte die längste Fastenzeit 382 Tage. Der Schotte Angus Barbieri soll in den 1960er Jahren über ein Jahr lang nur Flüssigkeit und Vitamine zu sich genommen haben, um Gewicht zu verlieren. Von 207 Kilo hat sich der Mann auf diese Weise auf gut 100 Kilo heruntergehungert. Im Mittelalter durften Mönche übrigens beim Fasten weiter Bier trinken. Es galt als flüssige Nahrung, mit der man das Fastengebot nicht brach. Um es noch nahrhafter zu machen, sollen sie dabei das "Doppelbock"-Bier erfunden haben.

