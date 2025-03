Wohnviertel in Frankfurt (Oder) wird wegen Bombentschärfung evakuiert

Eine Splitterbombe ist am Montag bei Bauarbeiten in der Innenstadt von Frankfurt (Oder) gefunden worden. Die bis zu 250 Kilogramm schwere Bombe solle am Mittwoch ab 8 Uhr entschärft werden, teilte die Stadt mit.

Mehrere Wohnungen und Häuser im Bereich Halbe Stadt müssen den Angaben zufolge evakuiert werden. Wie viele Menschen das betrifft, war zunächst unklar. Am Mittwoch ab 7 Uhr darf das Gelände im Wohngebiet Halbe Stadt nicht mehr betreten werden. Die Stadtverwaltung werde gemeinsam mit der Polizei in der Evakuierungszone die Einhaltung kontrollieren, kündigte die Stadt an.

Außerdem liegen ein Ärztehaus, mehrere Supermärkte, das Theater- und Konzerthaus Kleist-Forum und ein Mehrgenerationenhaus im Sperrkreis. Mehrere Straßen sollen gesperrt werden.