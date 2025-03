Für mehr Rechte demonstrieren und Fasten brechen - am Frauentag in Berlin

Angemeldet sind für Samstag Versammlungsbehörde allein zehn Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen zu Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Frauenrechte und sexuelle Selbstbestimmung. Mehrere Museen, Planetarien und Clubs bieten gesonderten Veranstaltungen an.

Der Weltfrauentag am 8. März wird in Berlin mit zahlreichen Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen begangen.

In diesem Jahr laden zudem fünf Moscheen und muslimische Vereine am Frauentag um 18.03 Uhr zum gemeinsamen Fastenbrechen, dem Fraueniftar, ein. Eingeladen seien Frauen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung, heißt es. In Berlin ist der Frauentag seit 2019 gesetzlicher Feiertag.