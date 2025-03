Lisa Dienstag, 04.03.2025 | 11:32 Uhr

Der Führerschein ist bei uns doch nur noch Geld mache.



3000-4000 € und diverse Gebühren



In anderen Ländern bringen es einem die Eltern bei und die Prüfung am Ende kostet keine 200€



Einfach nur eklig wie unsere auto lobby und andere sich dagegen stämmen und jeder deutsche Autofahrer angeblich eine auto Ausbildung braucht.



Und dabei bringt es nicht mal was wenn man guckt wie verrückt die Leute fahren im Straßenverkehr. Die strafen sind zu gering als das sich Raser und Falschparker kümmern würden sich an die verkehrsregeln zu halten.



Absolut verkehrte Welt bei uns wie in so vielen Dingen