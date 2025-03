Interview | Solidarisches Bauen - "Wir müssen Wohnungsbau wieder in unserer Gesellschaft verankern"

Sa 15.03.25 | 09:08 Uhr

Bild: rbb/Jannis Hartmann

Bei Mieten und Neubau steckt Berlin weiter in der Krise. Architekt Steffen Adam sagt: Eine Lösung wurde schon vor 100 Jahren gefunden: Mit dem solidarischen Wohnungsbau der Gehag.

rbb: Herr Adam, Sie geben Führungen durch Sozialbausiedlungen. Das ist ja wieder ein gefragtes Thema. Was gibt es denn da in Berlin zu sehen? Steffen Adam: Ja, tatsächlich ist das ein gefragtes Thema. Besonders interessiert mich allerdings der Wohnungsbau für wirklich jedermann. Ich nenne das "solidarischen Wohnungsbau". Also: Viele Akteure tun sich zusammen

die gehag Im April 1924 erteilte die Stadt Berlin der gewerkschaftseigenen Gehag den Auftrag, bezahlbare Wohnungen für ärmere Menschen zu bauen. Es entstanden viele Arbeitsplätze und mehrere Großsiedlungen mit günstigen Mieten in Berlin, zum Beispiel die Waldsiedlung Onkel Toms Hütte, die Hufeisensiedlung und die Wohnstadt Carl Legien.

In der Nachkriegszeit baute die Gehag weiter, bis der Skandal um die Neue Heimat dem gewerkschaftlichen Wohnungsbau ein Ende setzte. Als auch der Berliner Senat zur Jahrtauendwende seine Gehag-Anteile verkaufte, wurde sie 2007 zur Deutschen Wohnen, heute Vonovia.

Die Wohngemeinnützigkeit hatte in der Nachkriegszeit den gemeinwohlorientierten Wohnungsbau von Steuern befreit. Nachdem sie 1989 abgeschafft wurde, brachte SPD-Bundesbauministerin Geywitz 2024 eine Neuauflage auf den Weg.

Können Sie einige solcher Siedlungen nennen? Da sind natürlich die UNESCO-Welterbesiedlungen der Klassischen Moderne: Die Hufeisensiedlung in Berlin-Neukölln oder die Wohnstadt Carl Legien in Prenzlauer Berg. Am Ende der Heerstraße gibt es aber auch die Siedlung Neu-Jerusalem. Oder in Zehlendorf die Waldsiedlung Zehlendorf.

Beim Wohnungsneubau wird wieder viel in der alten Werkzeugkiste gekramt. Zum Beispiel bei der Neuauflage der Wohnungsgemeinnützigkeit. In Ihrem Buch schauen sie bis in die Weimarer Republik zurück: "100 Jahre Gehag. Gegenwart und Zukunft des solidarischen Wohnungsbaus". Die Gemeinnützige Heimstätten AG, kurz Gehag, war eine Baugesellschaft. Sie wurde 1924 vom Gewerkschafter August Ellinger und Berliner Stadtbaurat Martin Wagner gegründet. Beide haben versucht, viele progressive Akteure zusammenzubinden. Es waren acht Gewerkschaften dabei und der DGB-Vorläufer ADGB. Aber etwa auch die AOK.

Welche Bauprojekte aus dieser Zeit sind am bekanntesten? Als allererstes natürlich die Welterbesiedlungen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Da kommt eine neue Baugesellschaft und schon das erste Projekt, die Siedlung am Schillerpark, ist heute Welterbe. Dann baut sie die Hufeisensiedlung – weltweit ein Signet für den modernen Wohnungsbau in Berlin. Dann geht es weiter in Prenzlauer Berg mit der Wohnstadt Carl Legien – auch wieder Welterbe.

Was hat die Häuser so sehr vom vorherigen Wohnungsbau unterschieden?

Der Wohnungsbau der Kaiserzeit ließ in seine Hinterhöfe kaum Licht und Luft. In den Zwanzigerjahren wird das aufgebrochen. Es gab viel Grün, jede Wohnung hatte ein eigenes Bad und Toilette, immer ein Balkon oder Loggia. Bruno Taut, der Architekt, hat das den Außenwohnraum genannt.

zur person rbb Steffen Adam ist Architekt in Berlin und Beisitzer im Vorstand des Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg. Sein Buch "100 Jahre GEHAG. Gegenwart und Zukunft des Solidarischen Wohnungsbaus" erscheint am 20.03.2025.

In ihrem Buch sprechen Sie auch von der Zukunft des solidarischen Wohnungsbaus. Was davon kann Vorbild für den künftigen Wohnungsbau sein? Tut euch zusammen, damit wir gemeinsam einen solchen Wohnungsbau wieder ermöglichen können. Die Innovation der Gehag war die unglaublich große Bandbreite der Organisationen, die sie unter ihrem Dach zusammenfasste. Dazu kamen hervorragende Führungskräfte: Martin Wagner als Stadtbaurat und Bruno Taut als Architekt.

Was ist Tauts besondere Handschrift? Bruno Taut sagt, ich brauche kein Ornament und keinen Schnörkel. Aber ich greife mutig in den Farbkasten. Manche seiner Farben sind berühmt geworden, am allermeisten wohl das Taut-Blau. Das Lustige ist: jedes blaue Haus von Taut hat ein anderes Blau. Ich wollte gerade fragen, wie sieht dieses Blau aus? Blau wird ja immer als kühle Farbe abgestempelt. Was ich so unglaublich toll finde: Taut schafft es, ein Blau zu erzeugen, das wirklich eine warme Note hat. Schlafzimmer sind bei ihm generell blau. Und es ist ein so traumhaftes Blau, ich möchte sagen, das Blau der schönen Träume.

Haus der Hufeisensiedlung | Bild: Picture Alliance/akg/L. M. Peter

Wenn man heute durch die Gehag-Siedlungen läuft, dann sieht man an den Häusern das Logo der Deutschen Wohnen, einer privaten Aktiengesellschaft die mittlerweile Teil der Vonovia wurde. War die Gehag also doch keine Garantie für Gemeinnützigkeit? Das kann man so nicht sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch die Stadt Berlin Anteilseigner der Gehag. In den Achtzigerjahren haben Gewerkschaften, vor allem der DGB, den Neue-Heimat-Skandal dann genutzt, um zu erklären: Gewerkschaften können keinen Wohnungsbau. Sie stiegen auch bei der Gehag aus, diese wurde zum städtischen Bauunternehmen. Als Berlin in den 2000er-Jahren seine Schulden loswerden musste, wurde die Gehag privatisiert.

In Nachrichten zum Wohnungsneubau geht es in der Regel um zu niedrige Neubauquoten und zu hohe Mieten. Ist das Wissen um den gemeinnützigen Wohnungsbau verloren gegangen? Natürlich weiß man noch darum. In Zeiten, wo wir aber immer weiter auf eine Liberalisierung der Wirtschaft hinarbeiten - da ist das Wissen wie ein neuer Gedanke. Wir müssen das Thema Wohnungsbau wieder in unserer Gesellschaft verankern. Und da ist der Appell an die gesellschaftlich aktiven Akteure gerichtet: Gewerkschaften, Genossenschaften, gemeinnützige Rentenversicherungen. Vielleicht auch die Kirchen oder Parteien. Und ich habe jetzt einen gewissen Anfang gemacht, mit 100 Jahre Gehag, das wieder bei Vorträgen und Exkursionen den Leuten näher zu bringen.

Wie die Gehag zum Vorreiter im Wohnungsbau wurde

Bild: Picture Alliance/akg-images Die gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft (Gehag) wurde am 14. April 1924 von Martin Wagner, Sozialdemokrat und damals Baustadtrat und von Gewerkschaftschef August Ellinger gegründet. Die Wohnungsbaugesellschaft schuf so in der von der Wirtschaftskrise geprägten Weimarer Republik 10.000 bezahlbare Wohnungen in Berlin.



Bild: rbb/Jannis Hartmann Dabei schuf die sogenannte "Bauhütten-Bewegung" sichere Arbeitsplätze. 1919 hatten Gewerkschaften die "Deutschen Bauhütten" gegründet, die vom Verband sozialer Baubetriebe koordiniert wurden. Die Gewerkschaften besaßen Ziegeleien, Sägewerke und Wälder sowie gewerkschaftseigene Banken. Kredite konnten aufgenommen werden und das Baumaterial war vergleichsweise günstig.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Da der Bezirk Zehlendorf gegen einen Bau einer Arbeitersiedlung war, musste die Gehag im Villenviertel zunächst sogar ohne Baugenehmigung bauen. Im Dezember 2023 wurde die Waldsiedlung "Onkel Toms Hütte" für das Unesco-Welterbe vorgeschlagen.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Allein die Waldsiedlung "Onkel Toms Hütte" in Zehlendorf bietet 1200 Wohneinheiten. Sie wurde von den Architekten Bruno Taut, Hugo Häring und Otto Rudolf Salvisberg konzipiert und 1926 bis 1931 erbaut.

Bild: bb/Jannis Hartmann Die Unesco-Auszeichnung haben bereits sechs Siedlungen der Gehag erhalten. Große Bekanntheit erlangte die im Stadtteil Britz gelegene Hufeisensiedlung.

Bild: Fine Art Images/Heritage Images Stadtbaurat Wagner war mit keinem geringeren als dem Architekten Bruno Taut befreundet. Taut (1880-1938) war ein Vertreter des Neuen Bauens, einer Architekturbewegung, die durch das Bauhaus und das Neue Frankfurt bekannt wurde.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Die Hufeisensiedlung ist Beispiel für Bruno Tauts kostengünstiges Bauen, das Wohnen mit hoher Lebensqualität bietet. 2400 Wohnungen wurden hier von 1925 bis 1933 geschaffen.

Bild: dpa-Zentralbild/Paul Glaser Gartenarchitekt Leberecht Migge entwarf mit Bruno Taut eine streng geometrische Anlage um den eiförmig ausgebildeten Teich in der Tiefe. Neben der Parkanlage stattete er die Reihenhäuser der Hufeisensiedlung auch mit eigenen Gärten aus. Diese dienen als Nutzgarten und Erholungsort für die Mieter.

Bild: dpa-Zentralbild/Britta Pedersen Die Hauseingänge werden durch verzierte Eingangsbereiche hervorgehoben. Neben den Ziegelumrahmungen, sowie Türgestaltungen schafft die Farbe im Viertel Orientierung.

Bild: Picture Alliance/akg/L. M. Peter Auch in der Waldsiedlung griff der vom Expressionismus beeinflusste Architekt in den Farbtopf, um einem monotonen Eindruck der Reihenhäuser entgegen zu wirken. Und so wird die Zehlendorfer Siedlung auch "Papageiensiedlung" genannt.

Bild: rbb/Jannis Hartmann Große Fensterflächen bringen Licht ins Innere der Bauten.



Bild: Picture Alliance/Caro/Eckelt Ab 1928 wird in Berlin die nächste Wohnsiedlung für die Gehag realisiert. Diesmal in Berlin Prenzlauer Berg, nahe dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Schon 1930 wurde die Wohnstadt Carl Legien – von Bruno Taut und Franz Hilinger entworfen – fertiggestellt. 1149 Wohnungen konnten um begrünte Innenhöfe bezogen werden. Auch sie ist Unesco-Welterbe. Sendung:

Vielen Dank für das Interview.



Mit Steffen Adams sprach Jannis Hartmann, rbb24 Inforadio.