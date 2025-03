Beschädigte Gasleitung in Premnitz geschlossen

Do 27.03.25 | 19:10 Uhr

Nach einer Gas-Havarie auf einer Baustelle in Premnitz (Havelland) hat die Feuerwehr am Donnerstagabend Entwarnung gegeben.

Die Baustelle befindet sich in der Straße "Am Postberg" im Norden der Stadt. Umliegende Gebäude wurden evakuiert, nun können die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück, hieß es von der Leitstelle Nordost. Sie sollten ihre Fenster aber weiterhin geschlossen halten und die Gashaupthähne schließen.

Neben Feuerwehr und Polizei war auch der örtliche Gasversorger im Einsatz, um das Leck an der Leitung abzudichten.