Ein Hilfstransport aus Cottbus ist am Montagmorgen in Richtung Ukraine gestartet. Auf dem Weg in das Kriegsland seien unter anderem ein Rettungswagen und ein Transporter, beladen mit einer Operationslampe, einem Beatmungsgerät für ein Kinderkrankenhaus in Odessa und Erwachsenenwindeln, sagte die Leiterin des Menschenrechtszentrums Cottbus, Heide Schinowsky.