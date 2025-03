Die Strafverfolgungsbehörden in Berlin sind nach wie vor mit den Nachwehen der Silvesternacht beschäftigt. Der Mann, der vor laufender Kamera eine Rakete in eine Wohnung geschossen haben soll, muss sich nun demnächst vor Gericht verantworten.

Ein 23 Jahre alter Mann, der in der Silvesternacht eine Rakete in eine Berliner Wohnung geschossen haben soll, kommt ab dem 2. April vor Gericht. Der Feuerwerkskörper war durch ein Fenster in eine Wohnung in Neukölln geflogen.