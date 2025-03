In der DDR war die Jugendweihe ein großes Thema, weil im Vergleich zu Westdeutschland weniger Menschen in der Kirche waren. War die DDR ihrer Zeit in der Hinsicht ein bisschen voraus?

Ich würde das ein bisschen anders beschreiben: Wenn man ein Zwangsritual aufsetzt, kann man sich dem schwer entziehen. Und so war es leider, dass die DDR das Ritual mit Zwang besetzt und politisch aufgeladen hat. Diese sozialistische Staatsräson hat den Glauben gar nicht mehr zugelassen. Was uns als Humanistischem Verband einerseits heute in die Karten spielt, dass es viele nichtgläubige Menschen gibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht schön ist, wenn unser Ritual aus den damaligen freidenkerischen Verbänden so politisch aufgeladen wurde.