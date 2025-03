Ein zehnjähriges Kind hat sich am Samstag bei Ausbruch eines Brandes aus einer Wohnung in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) in Sicherheit bringen können. Nach Angaben der Polizei war das Kind zum Zeitpunkt des Brandes allein zuhause. Den ersten Ermittlungen zufolge sei der Balkon der Wohnung in der vierten Etage von außen in Brand gesetzt worden. Die Wohnung wurde demnach stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar.