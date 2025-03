Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten in Berlin hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen.

Aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Kriminalitätsstatisik geht hervor, dass es in einzelnen Bereichen leichte Rückgänge gab, in anderen dafür starke Zuwächse. Insgesamt gingen die Behörden 2024 fast 540.000 Straftaten nach. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.