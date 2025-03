Nach beinahe tödlichen Kopfschüssen auf einen 80-Jährigen in dessen Wohnung sind zwei Angeklagte zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach am Freitag eine 31-jährige Frau und ihren 49-jährigen damaligen Freund unter anderem des versuchten Raubmordes schuldig. Beide hätten einen Überfall geplant, den das Opfer nicht überlebten sollte, sagte der Vorsitzende Richter.

Der Senior überlebte zwar drei Schüsse in den Kopf, erlitt aber schwere Hirnschädigungen und liegt seit dem Überfall am 31. Mai 2024 in Berlin-Lichtenberg im Wachkoma. Die Angeklagten hätten aus Habgier, heimtückisch und zur Ermöglichung einer Raubtat gehandelt, so das Urteil.