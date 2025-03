Im Prozess um den versuchten Mord einer heute 59-jährigen Frau an ihrer Ex-Frau ist am Montag eine zweite Verfahrensrunde am Landgericht Frankfurt (Oder) gestartet.



Die Angeklagte hatte ihrer Ex-Frau in der Silvesternacht 2022/2023 mit zwei Pistolen aufgelauert und auf sie geschossen. Der Vorfall ereignete sich sieben Jahre nach der Trennung.