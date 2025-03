a-zwo Hönow Donnerstag, 13.03.2025 | 15:02 Uhr

Bei den hier mit dem Glasfaserausbau beauftragten Firmen konnte man schon vom Start weg beobachten, dass ganz offensichtlich die billigsten Anbieter gesucht wurden, fachliche Qualifikation spielte überhaupt keine Rolle. Direkte Kontakte mit den Bautrupps offenbarten an allen Fronten Unwissen - vom "Plan lesen" bis hin zu Erdarbeiten und Maschinenbedienung. Auf Hinweise vor Ort, wo Kabel liegen, wurde nur genervt abgewinkt und 10 Minuten später war das Telefonkabel gestört (2x an der selben Stelle).

Ich habe Bauteams beobachtet, die sich kaum untereinander verständigen konnten, da sie dem Anschein nach aus aller Herren Länder kamen.

Am Ende beim Herrichten der Fußwege wurde in einer so schlechten Qualität gearbeitet, dass schon beim Verlegen klar war, dass das nicht lange hält. Leider hat das Amt Hoppegarten auf eine zeitnahe Nachfrage zu Abnahmeprozessen abgewunken und alles für OK erklärt. Jetzt wackeln die Fußwegplatten bereits und wer nicht aufpasst - Stichwort Beleuchtung ...