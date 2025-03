So 02.03.25 | 15:39 Uhr

Ein Mann hat sich nach einem Vorfall in einem Autohaus in Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann leistete schließlich Widerstand gegen seine Festnahme und wurde in die Psychiatrie gebracht, wie die Berliner Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 34-Jährige am Samstagvormittag das Autohaus. Dort setzte er sich an den Arbeitsplatz eines Mitarbeiters und legte ein Messer auf den Tisch. Der Mitarbeiter fühlte sich auch durch zusammenhanglose Äußerungen des Mannes bedroht und alarmierte die Polizei.