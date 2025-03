Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird der Lahore-Ahmadiyya-Moschee im Berliner Stadtteil Wilmersdorf am Mittwochabend einen Besuch abstatten. Das Staatsoberhaupt will am traditionellen Fastenbrechen im Ramadan teilnehmen. Das Gotteshaus gilt als Deutschlands älteste noch erhaltene Moschee und feiert dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.