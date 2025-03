In Berlin sind am Samstagnachmittag zahlreiche Motorräder durch die Innenstadt gefahren.

Die Demonstration steht unter dem Motto "Mehr Aufmerksamkeit für Biker". Nach Angaben der Polizei waren 450 Fahrer dazu angemeldet. Sie führte vom Olympischen Platz über den Kaiserdamm in Richtung Straße des 17. Juni und von dort weiter über Karl-Liebknecht-Straße und die Stralauer Alle in Richtung Alt-Rudow. Dort soll die Demonstration am Abend enden.

Die Verkehrsinformationszentrale weist daraufhin, dass es entlang der Strecke zu kurzzeitigen Sperrungen kommen kann.