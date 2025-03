Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Weißensee am Dienstag tödlich verunglückt. Der 49-jährige Mann kam auf der Berliner Allee nach rechts von der Straße ab, überfuhr die Bordsteinkante und prallte gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Trotz versuchter Wiederbelebung starb er demnach an der Unfallstelle.