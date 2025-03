Do 06.03.25 | 16:30 Uhr

Rund 30 Jahre nach einem Anschlagplan soll es in Berlin zum Prozess gegen zwei mutmaßliche damalige Mitglieder der linksextremistischen Gruppe "Das Komitee" kommen. Die beiden Angeklagten kehren dafür aus Venezuela zurück und stellen sich dem Verfahren, wie einer der Verteidiger sagte.



Der Prozess soll am 17. März vor dem 2. Strafsenat des Kammergerichts beginnen. Basis seien Gespräche mit der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, sagte ein Rechtsanwalt. Zuvor hatte die "taz" berichtet.