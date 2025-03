Einen Mann, der an Heiligabend in Berlin-Wedding seine Mutter mit einer Axt angegriffen haben soll, will die Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus des Maßregelvollzugs unterbringen.



Es gebe Anhaltspunkte, dass der 41-Jährige bei der Tat wegen einer schweren psychischen Erkrankung nicht schuldfähig gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie wirft ihm gefährliche Köperverletzung vor, in einem Fall in Tateinheit mit Widerstand gegen und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte - da der Mann er auch mit der Axt nach einem Polizisten geschlagen haben soll. Dieser konnte den Angriff demnach aber abwehren.