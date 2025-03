Himmelsphänomen - Wolken vermiesen wohl Blick auf partielle Sonnenfinsternis am Samstag

Do 27.03.25 | 12:41 Uhr

Bild: Picture Alliance/Ben Kriemann/Geisler-Fotopress

Nach der partiellen Mondfinsternis vor zwei Wochen folgt am Samstag das nächste Highlight am Himmel: eine partielle Sonnenfinsternis. Doch zur Mittagszeit verdeckt nicht nur der Mond teilweise die Sonne, sondern auch die Wolken.

Eine partielle Sonnenfinsternis wird am Samstag während der Mittagszeit über Deutschland zu sehen sein - vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Für Berlin und Brandenburg stehen die Chancen allerdings eher schlecht, sagte Stefan Laps vom ARD Wetterkompetenzzentrum am Donnerstag rbb|24. So bleibe es zwar trocken, allerdings "dominieren die Wolken am Himmel". Gelegentlich gebe es auch Lücken in der Wolkendecke und so ist es zumindest "nicht ganz ausgeschlossen", die partielle Sonnenfinsternis zu sehen, so Laps.

Etwa 90 Minuten Himmelsschauspiel

Die Sonnenfinsternis beginnt je nach Standort in Berlin und Brandenburg ab 11:31 Uhr und endet kurz nach 13 Uhr, in Berlin beispielsweise um 13:08 Uhr. Der Mond verdunkelt für gut 90 Minuten etwa ein Viertel der Sonne. Wie groß der verdeckte Anteil der Sonne ist, wird auch vom Standort beeinflusst, von dem aus das Ereignis beobachtet wird. Je weiter nördlich man sich befindet, umso größer ist der durch den Mond verdeckte Bereich der Sonne und umso länger dauert die Finsternis.

Teleskope und Livestreams an Planetarien

Mehrere Planetarien haben sich auf die partielle Sonnenfinsternis vorbereitet und bieten Livestreams sowie Beobachtungen durch spezielle Fernrohre an. Das Urania-Planetarium Potsdam stellt bei gutem Wetter vier Fernrohre auf dem Bassinplatz auf. [urania-planetarium.de] Auch das Planetarium Herzberg (Elbe-Elster) stellt bei gutem Wetter Teleskope im Planetariumsgarten auf. [elbe-elster-tourismus.de]

Wer in Berlin einen detailreichen Blick wagen möchte, kann dazu beispielsweise ins Zeiss-Großplanetarium, in die Archenhold-Sternwarte oder die Wilhelm-Foerster-Sternwarte gehen. Wie Ghazal Weber von der Stiftung Planetarium Berlin rbb|24 sagte, stehen vor den Planetarien Teleskope und Experten bereit, um die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Darüber hinaus werden Livestreams in den Häusern zu sehen sein. Weber empfiehlt rechtzeitig vorbeizukommen, da es erfahrungsgemäß voll werden könne. Bei schlechtem Wetter werde das Programm kleiner gehalten. In jedem Fall werde es Livestreams in den Planetarien geben. [planetarium.berlin] Wer die Sonnenfinsternis beobachten will, sollte dabei vorsichtig sein und nie ungeschützt in die Sonne blicken. Ob mit bloßem Auge oder durch ein Teleskop: Experten raten dringend eine Sonnenfinsternisbrille zu tragen. Erhältlich sind diese Spezialbrillen unter anderem in Planetarien und bei Optikern.

Nächste Sonnenfinsternis erst 2026

Eine Sonnenfinsternis findet mehrmals pro Jahr statt, allerdings immer nur in einer bestimmten Region auf der Erde. Somit bleibt es ein seltenes Ereignis. Die nächste partielle Sonnenfinsternis gibt es am 21. September dieses Jahres – dann nur über der Antarktis und dem Südpazifik. Begleitet wird eine Sonnenfinsternis immer auch von einer Mondfinsternis - zwei Wochen zuvor oder danach. Am 14. März kam es vor der jetzt anstehenden Sonnenfinsternis bereits zu einer partiellen Mondfinsternis. Die nächste Sonnenfinsternis in Berlin und Brandenburg findet am 12. August 2026 statt. In Teilen von Spanien und Island wird sie total sein, über Deutschland wird immerhin der größte Teil der Sonnenscheibe bedeckt sein. Einziges Manko: Zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis geht bei uns die Sonne gerade unter. Wer in Deutschland eine totale Sonnenfinsternis erleben will, braucht deutlich mehr Geduld. Vorausgesagt ist die nächste für den 3. September 2081 – in Süddeutschland rund um den Bodensee. Zuletzt konnte in Deutschland im Jahr 1999 eine totale Sonnenfinsternis beobachtet werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 29.03.2025, 10 Uhr