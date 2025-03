Schauspieler und Entertainer - Platz am Ku'damm soll nach Harald Juhnke benannt werden

Mi 19.03.25 | 07:51 Uhr

Zum 20. Todestages des Schauspielers Harald Juhnke machen sich vier Parteien im Bezirksparlament Charlottenburg dafür stark, einen Platz nach ihm zu benennen. Sie wollen damit sein Lebenswerk würdigen.

Der Berliner Schauspieler und Entertainer Harald Juhnke soll 20 Jahre nach seinem Tod mit einem Platz am Kurfürstendamm gewürdigt werden. Dafür machen sich die Fraktionen von

CDU, Grünen, SPD und FDP im Bezirksparlament Charlottenburg-Wilmersdorf stark.



In einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag an die Bezirksverordnetenversammlung setzen sie sich dafür ein, den Platz an der Straßenecke Ku'damm/Uhlandstraße/Grolmanstraße nach Juhnke zu benennen.

Der Platz sei ein viel frequentierter Treffpunkt für Passanten und ein markanter Standort im Herzen des Bezirks, nur wenige Schritte entfernt von den Ku'damm-Bühnen, auf denen Juhnke zahlreiche Auftritte hatte, heißt es in der Begründung des Antrags, der der

20. Todestag Juhnkes

"Da der 20. Todestag von Harald Juhnke am 1. April 2025 bevorsteht, ist dies ein besonders würdiger Anlass, sein Andenken zu ehren", argumentieren die Bezirksabgeordneten. "Eine entsprechende Benennung würde seinem Lebenswerk gerecht werden und sein Andenken in Berlin, der Stadt seines Herzens, angemessen würdigen." Juhnke gilt bis heute als einer der größten Entertainer Deutschlands. Er wurde 1929 in der Städtischen Frauenklinik Charlottenburg geboren. Rund fünf Jahrzehnte lang gehörte er zu den prägenden Figuren der Unterhaltungsbranche im Theater und deutschen Fernsehen.



Eng verbunden war er mit dem Berliner Westen, wo er unter anderem am Theater am Kurfürstendamm Erfolge feierte. Nach andauernden Alkoholproblemen erkrankte er an schwerer Demenz und starb am 1. April 2005 im Alter von 75 Jahren.

Erfolgloser Antrag bereits im Herbst 2022

Die FDP in Charlottenburg-Wilmersdorf hatte schon im Herbst 2022 einen ähnlichen Antrag gestellt. Darin regte sie an, den Joachimsthaler Platz an der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße in Harald-Juhnke-Platz umzubenennen.



Bei der Abstimmung darüber gab es damals allerdings nicht die nötige Mehrheit. Über den neuen parteiübergreifenden Antrag soll voraussichtlich bei der nächsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am Donnerstag beraten und abgestimmt werden.

