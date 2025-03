Festnahmen nach Raubserie am Alexanderplatz

Wegen brutaler Raubüberfälle am Alexanderplatz ist die Berliner Polizei mit einer Razzia gegen eine größere Bande von Jugendlichen und jungen Männern vorgegangen. Acht Wohnungen wurden am Donnerstag durchsucht, die Polizei nahm drei mutmaßliche Täter fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte.