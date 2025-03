Deshalb sind Kugelbomben so gefährlich

Mehrere schwere Fälle an Silvester

Bei mehreren Explosionen in der Silvesternacht in Berlin und Brandenburg sollen Kugelbomben heftige Schäden an Häusern, schwere Verletzungen und den Tod eines Mannes verursacht haben. Die Feuerwerkskörper sind enorm gefährlich und nicht für Laien gedacht.