Polizei ermittelt nach Feuer in Supermarkt wegen Brandstiftung

So 23.03.25 | 13:44 Uhr

Ein Supermarkt in Blankenfelde-Mahlow brennt am Freitag vollständig aus. Dabei entsteht ein hoher Schaden. Die Polizei geht inzwischen von einer Straftat aus.

Nach dem Feuer in einem Supermarkt in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Verdächtige gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Teltow-Fläming am Sonntag. Erste Zeugen seien befragt worden.

Das Feuer war am Freitagnachmittag ausgebrochen. Das einstöckige Gebäude brannte komplett aus. Erst gegen Mitternacht war der Brand laut Feuerwehr gelöscht.