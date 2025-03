Am Frauentag ging ein Video viral: Es zeigt, wie Polizeibeamte in Berlin auf einer Demonstration Schläge austeilen. Solche Vorfälle werfen Fragen zur internen Aufarbeitung von Polizeigewalt auf. Eine Studie zeigt: Die Hürden bleiben trotz Whistleblower-Gesetz groß. Von Jenny Barke

Wer seine Vorgesetzten über Fehlverhalten im Kollegenkreis informiert, muss von seinem Arbeitgeber in besonderer Weise geschützt werden. So sieht es das Hinweisgeberschutzgesetz seit Juli 2023 vor. Es gilt für Unternehmen der freien Wirtschaft genauso wie für den öffentlichen Dienst. Wird es bei der Polizei umgesetzt?

Am Frauentag ist es in Berlin-Kreuzberg zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilnehmern einer Demonstration und Polizeikräften gekommen. Ein Videoclip zeigt, wie Beamte Schläge austeilen. Die Polizei hat sich nun dazu geäußert, wie es zu der Szene kam.

Doch in der Forschung bleibe die Polizei in vielen Bereichen eine Blackbox. Viele Anfragen zu Studieninterviews blieben von Behörden unbeantwortet. Nur in Schleswig-Holstein und Berlin hatte die GFF Erfolg. Das zeige: Die Bereitschaft sei gering, über das Thema Whistleblowing - also dem Melden von internen Misstständen - zu sprechen, so Kuttler.

"Polizist:innen sind Beamt:innen, die stehen in einem völlig anderen Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber als Menschen in der freien Wirtschaft. Die stellen sich damit gegen das eigene System, oder zumindest wird es von ihnen so empfunden, wenn sie intern Kritik äußern."

So würden sie sich nur ganz selten gegen ihre "Polizeifamilie" stellen. "Das ist ein sehr harter Schritt, den nur ganz, ganz wenige wagen, und auch dann nur, wenn sie keine andere Möglichkeit mehr sehen."