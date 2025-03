Brandenburg verkauft früheres Landtagsgebäude in Potsdam

Das Gebäude des Alten Landtages auf dem Brauhausberg in Potsdam und das zugehörige Gelände sind verkauft worden. Das hat das Innenministerium dem rbb am Samstag mitgeteilt. Wer der Käufer der Liegenschaft ist, könne mit Blick auf eine vereinbarte Vertraulichkeit nicht gesagt werden, so das Ministerium.

Das Land hatte die Immobilie von einem Privatinvestor zurückgekauft, da dieser seinen Verpflichtungen zur Sanierung des alten Landtages nicht nachgekommen war.

Der Gebäudekomplex wurde urpsünglich für die Königlich-Preußische Kriegsschule gebaut und 1902 fertiggestellt. Nach dem Ersten Weltkrieg nutzte das Heer die Anlage als Archiv. Während der DDR-Zeit wurde es von der SED genutzt. 2023 brannten Teile des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes ab. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch immer an.