Jahrelang lebte sie unentdeckt in Berlin: Nach ihrer Festnahme in Kreuzberg im vergangenen Jahr steht die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ab Dienstag vor Gericht. Dabei geht es nicht um linksextremistische Taten, sondern eine Raubserie.

Jahrelang lebte die frühere RAF-Terroristin unentdeckt in Berlin. Vor gut einem Jahr wurde Klette in Berlin-Kreuzberg festgenommen . In ihrer Berliner Wohnung wurden unter anderem eine Kalaschnikow und eine Panzerfaustgranate gefunden . Klette sitzt seit ihrer Festnahme im Frauengefängnis in Vechta. Die Untersuchungshaft wurde bereits einmal verlängert.

Klette wird unter anderem für einen Sprengstoffanschlag auf die JVA im hessischen Weiterstadt im Jahr 1993 verantwortlich gemacht. Laut Bundesanwaltschaft soll sie außerdem an einem RAF-Anschlag auf die US-Botschaft in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn im Jahr 1991 beteiligt gewesen sein.

Klette war mehr als 30 Jahre untergetaucht und lebte viele Jahre in Berlin unter falscher Identität in einem Mietshaus in der Sebastianstraße in Kreuzberg. Einem Nachbarn zufolge führte sie den Vornamen Claudia.

Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette werden zur sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion gezählt. Die Terrororganisation löste sich 1998 auf. Der dritten RAF-Generation werden unter anderem die Morde an Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen im Jahr 1989 und an Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder im Jahr 1991 zur Last gelegt.