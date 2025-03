Ein Arzt erlitt eine Platzwunde, ein Pfleger eine Gehirnerschütterung. Nach der Attacke gegen Hilfeleistende in einer Berliner Klinik in der Silvesternacht 2023/2024 sind zwei Angreifer jetzt verurteilt worden. Doch auch ein Dritter wurde ausfindig gemacht.

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat am Dienstag zwei Brüder zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung veruteilt, die am Silvesterabend 2023/24 Pflegepersonal im Sana-Klinikum in Lichtenberg attackiert hatten. Der 26-Jährige erhielt zwei Jahre und vier Monate, der zum Tatzeitpunkt 20-jährige Bruder wurde wegen einer Reifeverzögerung nach dem Jugendstrafrecht zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.

Die beiden Angeklagten sowie ihr 17-jähriger Bruder waren am 1. Januar 2024 um 0:40 Uhr in der Notaufnahme des Sana-Klinikums erschienen. Der 21-Jährige hatte sich nach eigenen Angaben bei ihrer Silvesterfeier an einem Glas geschnitten. Nach einer Erstversorgung der Wunde an der Hand habe er auf einen Arzt warten sollen, der gerade einen anderen Notfallpatienten behandelte - was den Brüdern aber zu lange dauerte.

Mitangeklagt war auch der 17-Jährige. Das Verfahren gegen ihn wurde aber abgetrennt und vorläufig eingestellt, weil er unbekannten Aufenthalts sei.